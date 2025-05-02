Восемь дронов ВСУ сбили в небе над Брянской областью и Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Представители ведомства уточнили, что четыре вражеских беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Крымом.
— С 21:00 до 22:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Украинская армия 1 мая атаковала рынок в Алешках Херсонской области с помощью беспилотников, о чем сообщил глава региона Владимир Сальдо. По предварительной информации, в результате удара погибли не менее семи человек, еще более двадцати получили ранения.