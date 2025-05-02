Маск обвинил власти ФРГ в атаке на демократию

Маск резко отреагировал на действия немецких властей.
Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и расширение слежки за ней являются радикальной атакой на демократию. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
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«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети Х. Так он охарактеризовал признание немецкой партии АдГ, которую он активно поддерживает, экстремистской организацией на территории ФРГ.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, заявив, что она угрожает демократическому строю страны. Отдельные региональные отделения и молодежное крыло партии уже имели статус экстремистских структур, а с 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности.