Маск обвинил власти ФРГ в атаке на демократию

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, заявив, что она угрожает демократическому строю страны. Отдельные региональные отделения и молодежное крыло партии уже имели статус экстремистских структур, а с 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности.