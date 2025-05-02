Baza: Солдата из ЛНР задержали за убийство трех сослуживцев гранатой

Правоохранители задержали солдата из Луганской Народной Республики (ЛНР), который подозревается в убийстве трех сослуживцев с помощью гранаты. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, в конце июля 2024 года мужчина поссорился с другими бойцами в одном из пунктов временной дислокации в Донецкой Народной Республике. Солдат приказал им перевезти провизию на передовую, однако те отказались.
После этого он решил проучить подчиненных, затащил их в металлическую клетку, запер дверь и бросил внутрь боевую гранату, перед этим сорвав чеку. Все трое в результате взрыва получили тяжелые осколочные ранения. Один из них умер на месте, еще двое — через некоторое время. Спустя пару месяцев в отношении бойца возбудили уголовное дело, следует из публикации.
Другой случай произошел в конце марта, когда Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного к 15 годам тюрьмы за убийство двух сослуживцев. Преступление он пытался скрыть, сказав, что те погибли при нападении диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины.