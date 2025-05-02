Baza: Солдата из ЛНР задержали за убийство трех сослуживцев гранатой

После этого он решил проучить подчиненных, затащил их в металлическую клетку, запер дверь и бросил внутрь боевую гранату, перед этим сорвав чеку. Все трое в результате взрыва получили тяжелые осколочные ранения. Один из них умер на месте, еще двое — через некоторое время. Спустя пару месяцев в отношении бойца возбудили уголовное дело, следует из публикации.