Чубайс попросил суд снять арест с его имущества

«В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Чубайса Анатолия Борисовича о снятии обеспечительных мер в виде ареста его имущества и денежных счетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый просит снять арест с имущества на 5,6 млрд рублей.
В апреле сообщалось, что «Роснано» хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн.
Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».