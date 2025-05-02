В Херсонской области вандалы сняли флаг РФ с памятника Неизвестному солдату

Отмечается, что в городском парке по улице Молодежная вандалы частично разрушили тротуарную плитку рядом с мемориальным монументом «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Помимо этого неизвестные сняли флаги России и партии «Единая Россия», а также Знамя Победы, которые были размещены на памятнике в Таврийске.