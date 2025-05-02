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В Херсонской области вандалы сняли флаг РФ с памятника Неизвестному солдату

Вандалы осквернили памятник «Неизвестный солдат — защитник Отечества» в городе Таврийск Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату, расположенный в городе Таврийск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Новой Каховки.

Отмечается, что в городском парке по улице Молодежная вандалы частично разрушили тротуарную плитку рядом с мемориальным монументом «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Помимо этого неизвестные сняли флаги России и партии «Единая Россия», а также Знамя Победы, которые были размещены на памятнике в Таврийске.

Как сообщили представители городской администрации, сотрудники правоохранительных органов уже начали поиск злоумышленников, осквернивших монумент.

Ранее KP.RU сообщал, что на Сахалине группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. По факту произошедшего сотрудниками регионального Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.