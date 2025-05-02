Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО

Ранее британская газета The Times уже высказывала опасения, что Трамп способен пойти на крайние меры вплоть до роспуска НАТО, отмечая его непредсказуемость и давление на союзников. На этом фоне требования Трампа к увеличению оборонных расходов и угроза бойкота саммита в Гааге воспринимаются как продолжение его политики усиления давления на европейских партнеров по альянсу.