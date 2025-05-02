США одобрили новый пакет помощи для Украины

Ранее США и европейские страны уже поставляли Украине истребители F-16, в том числе списанные машины, находившиеся на хранении, которые использовались для поддержки боевого парка. При этом Вашингтон ранее ограничивал поставки ключевых компонентов и программного обеспечения для этих самолетов, что сказывалось на их боеспособности. Новый пакет помощи направлен на устранение этих ограничений и повышение эффективности использования F-16 украинскими военными.