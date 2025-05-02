Reuters: США готовят новые санкции против России, в частности против «Газпрома»

Ранее американские чиновники уже разрабатывали для Трампа различные варианты усиления экономического давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона, что Москва не предпринимает достаточных шагов для прекращения боевых действий, а окончательные меры будут зависеть от развития ситуации и итогов дипломатических переговоров между странами.