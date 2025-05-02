США отменили безвизовый режим с Румынией

Ранее Соединенные Штаты уже ужесточали миграционную политику в отношении граждан других стран, в том числе Украины: в начале года была приостановлена программа «Uniting for Ukraine», позволявшая украинским беженцам находиться в США, а сроки рассмотрения их заявок на убежище были заморожены. Также посольство США в Киеве предупреждало о возможной аннуляции виз украинцам, подчеркивая, что пребывание в стране является привилегией, а не правом.