США отменили въезд для жителей Румынии без визы.
США отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте министерства внутренней безопасности США.
«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — говорится на сайте. По данным ведомства, решение о предоставлении румынским гражданам права на безвизовые поездки в США было принято еще при предыдущей администрации страны во главе с Джо Байденом.
Ранее Соединенные Штаты уже ужесточали миграционную политику в отношении граждан других стран, в том числе Украины: в начале года была приостановлена программа «Uniting for Ukraine», позволявшая украинским беженцам находиться в США, а сроки рассмотрения их заявок на убежище были заморожены. Также посольство США в Киеве предупреждало о возможной аннуляции виз украинцам, подчеркивая, что пребывание в стране является привилегией, а не правом.