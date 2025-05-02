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США отменили безвизовый режим с Румынией

США отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте министерства внутренней безопасности США.

США отменили въезд для жителей Румынии без визы.

США отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте министерства внутренней безопасности США.

«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — говорится на сайте. По данным ведомства, решение о предоставлении румынским гражданам права на безвизовые поездки в США было принято еще при предыдущей администрации страны во главе с Джо Байденом.

Ранее Соединенные Штаты уже ужесточали миграционную политику в отношении граждан других стран, в том числе Украины: в начале года была приостановлена программа «Uniting for Ukraine», позволявшая украинским беженцам находиться в США, а сроки рассмотрения их заявок на убежище были заморожены. Также посольство США в Киеве предупреждало о возможной аннуляции виз украинцам, подчеркивая, что пребывание в стране является привилегией, а не правом.