В Москве и Санкт-Петербурге подожгли бывшие квартиры Лигалайза* и Оксимирона*

В Петербурге и Москве подожгли двери квартир, где проживали рэперы Оксимирон* (Мирон Федоров) и Лигалайз* (Андрей Меньшиков). У дверей оставили надписи, в которых ответственность за поджоги берет на себя некий Пианист.
Дверь на Социалистической улице в Питере подожгли 1 мая. Рядом с ней написали: «Привет Педо-окси от Пианиста». Полиция возбудила уголовное дело. Нанесенный квартире ущерб оценен в 20 тысяч рублей. Ранее в этой квартире, как сообщила «Фонтанка.ру», проживал Оксимирон*.
В ночь на 2 мая, по информации Пятого канала, в Москве подожгли дверь Лигалайза*. Рядом тоже оставили надпись: «Привет врагу и предателю Андрею от Пианиста». В послании нарисовали скрипичный ключ.
В настоящее время личность Пианиста устанавливается. Правоохранители занимаются розыском поджигателя.
В начале марта сообщалось, что одна из героинь расследования журналистки Анастасии Красильниковой, Виктория К., подала заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой проверить действия Оксимирона*. Она утверждает, что в 2008 году, когда ей было 13 лет, Федоров*, которому было 23 года, вел с ней интимную переписку и присылал порнографию, а в 2011 году совершил в отношении нее сексуальное насилие.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.