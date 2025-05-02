В Москве и Санкт-Петербурге подожгли бывшие квартиры Лигалайза* и Оксимирона*

В начале марта сообщалось, что одна из героинь расследования журналистки Анастасии Красильниковой, Виктория К., подала заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой проверить действия Оксимирона*. Она утверждает, что в 2008 году, когда ей было 13 лет, Федоров*, которому было 23 года, вел с ней интимную переписку и присылал порнографию, а в 2011 году совершил в отношении нее сексуальное насилие.