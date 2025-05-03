Трамп запустит жесткие сокращения в ЦРУ

Крупные сокращения пройдут в ЦРУ.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения численности сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других крупных разведывательных ведомств страны. Об этом сообщает издание The Washington Post.
«Администрация планирует урезать штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет, а также сократить еще тысячи сотрудников в других подразделениях разведывательного сообщества США. Туда войдет Агентство национальной безопасности (АНБ)», — сообщил источник The Washington Post.
Ранее стало известно, что вооруженные силы США также рассматривают возможность значительного сокращения численности — до 90 тысяч военнослужащих, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Эти меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США, что отражается на различных государственных структурах, включая разведывательное сообщество.