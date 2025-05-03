Трамп запустит жесткие сокращения в ЦРУ

Ранее стало известно, что вооруженные силы США также рассматривают возможность значительного сокращения численности — до 90 тысяч военнослужащих, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Эти меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США, что отражается на различных государственных структурах, включая разведывательное сообщество.