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Трамп запустит жесткие сокращения в ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения численности сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других крупных разведывательных ведомств страны. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Крупные сокращения пройдут в ЦРУ.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения численности сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других крупных разведывательных ведомств страны. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Администрация планирует урезать штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет, а также сократить еще тысячи сотрудников в других подразделениях разведывательного сообщества США. Туда войдет Агентство национальной безопасности (АНБ)», — сообщил источник The Washington Post.

Ранее стало известно, что вооруженные силы США также рассматривают возможность значительного сокращения численности — до 90 тысяч военнослужащих, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Эти меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США, что отражается на различных государственных структурах, включая разведывательное сообщество.