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На юге Чили зафиксированы новые мощные подземные толчки

Магнитуда новых подземных толчков составила 6,4.

Источник: Аргументы и факты

Ещё одно сильное землетрясение произошло в Чили, информирует национальный сейсмологический центр.

Магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, они зарегистрированы на юге страны. Кроме того, землетрясение ощутили жители Аргентины.

По предварительным данным, очаг сейсмособытия находился на глубине в 20 километров. Очаг располагался в 300 километрах от населённого пункта Пуэрто Уильямс.

Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти объявили угрозу цунами.

Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.