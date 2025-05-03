На юге Чили зафиксированы новые мощные подземные толчки

Ещё одно сильное землетрясение произошло в Чили, информирует национальный сейсмологический центр.
Магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, они зарегистрированы на юге страны. Кроме того, землетрясение ощутили жители Аргентины.
По предварительным данным, очаг сейсмособытия находился на глубине в 20 километров. Очаг располагался в 300 километрах от населённого пункта Пуэрто Уильямс.
Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти объявили угрозу цунами.
Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.