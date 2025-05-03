МИД Германии объяснило решение о признании АдГ экстремистской

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, что позволило усилить надзор за ее деятельностью. С 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности, а отдельные региональные отделения и молодежное крыло уже имели статус экстремистских структур. Решение вызвало критику со стороны ряда зарубежных политиков и предпринимателей, включая Илона Маска и сенатора Марко Рубио.