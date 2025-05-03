МИД Германии объяснило решение о признании АдГ экстремистской

В Германии объяснили признание АдГ экстремистской.
Министерство иностранных дел Германии охарактеризовало признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской как проявление демократии, отвечая на критику решения со стороны американского сенатора Марко Рубио. Об этом немецкое внешнеполитическое ведомство сообщило в социальной сети X.
«Это демократия. Решение принято в результате тщательного и независимого расследования для защиты нашей конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Из нашей истории мы извлекли урок о том, что правый экстремизм необходимо остановить», — говорится в сообщении МИД Германии.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, что позволило усилить надзор за ее деятельностью. С 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности, а отдельные региональные отделения и молодежное крыло уже имели статус экстремистских структур. Решение вызвало критику со стороны ряда зарубежных политиков и предпринимателей, включая Илона Маска и сенатора Марко Рубио.