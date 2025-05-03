Shot: Взрывы раздались над Феодосией и Керчью в Крыму

— Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов. В общем они слышали от четырех до восьми громких звуков. Также сообщается, что Крымский мост закрыт для въезда, — сказано в публикации.