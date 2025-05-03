Shot: Взрывы раздались над Феодосией и Керчью в Крыму

Взрывы раздались над Феодосией и Керчью в Республике Крым. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов. В общем они слышали от четырех до восьми громких звуков. Также сообщается, что Крымский мост закрыт для въезда, — сказано в публикации.
В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее власти объявили угрозу атаки безэкипажных катеров в Новороссийске. В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто.
Силы противовоздушной обороны ранее сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Представители ведомства уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Крымом.