Mash: Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край

Силы противовоздушной обороны сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Представители ведомства уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Крымом.