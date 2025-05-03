Mash: Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
— Жители Славянска-на-Кубани рассказали, что примерно в 01:10 в небе над городом прозвучали три взрыва, были видны яркие вспышки. Воздушную тревогу объявили за 10 минут до этого, — сказано в публикации.
В настоящее время люди слышат звуки дронов в окрестностях города.
Ранее в регионе объявили желтый режим из-за угрозы атаки БПЛА. Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь взрывы раздались над Феодосией и Керчью в Республике Крым. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники. В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Силы противовоздушной обороны сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Представители ведомства уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Крымом.