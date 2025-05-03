Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— На данный момент уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах, — написал он в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что из-за падения обломков беспилотников загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировали двоих взрослых и двоих детей, второй дом нежилой.
По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия выехали дежурные оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.
В эту же ночь беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Жители Славянска-на-Кубани рассказали, что примерно в 01:10 в небе над городом прозвучало три взрыва, были видны яркие вспышки.
Также взрывы раздались над Феодосией и Керчью в Республике Крым. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники. В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.