Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Все беспилотники были сбиты.
Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Предварительно, пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Ранее в Ростовской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: накануне ночью силы ПВО также уничтожили несколько украинских БПЛА в разных районах региона, жертв и значительных разрушений тогда не было.