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Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Все беспилотники были сбиты.

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Предварительно, пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Ранее в Ростовской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: накануне ночью силы ПВО также уничтожили несколько украинских БПЛА в разных районах региона, жертв и значительных разрушений тогда не было.