«Бюрократы, диктаторы и тираны»: как в США отреагировали на признание немецкой партии экстремистской

В Белом доме раскритиковали преследование немецкой партии АдГ.
В ФРГ признали партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией. Федеральное ведомство по охране конституции считает, что она угрожает демократии в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что преследование АдГ является проявлением «замаскированной тирании». О том, как в Америке отреагировали на признание АдГ экстремистской — в материале URA.RU.
Чем известна партия АдГ.
АдГ получила места в парламенте страныФото: Алена Полозова © URA.RU.
За последние годы партия «Альтернатива для Германии» получила серьезную поддержку среди населения. Одно из основных отличий партии от остальных политических движений ФРГ — является лояльность к России. АдГ была основана 6 февраля 2013 года. Она известна своими выступлениями против миграционной политики Германии, критикой ислама, что часто вызывает споры и обсуждения в обществе. Партия активно выступает за традиционные семейные ценности. «Альтернатива для Германии» быстро набрала популярность и уже в 2017 году смогла войти в Бундестаг, став третьей по величине партией. В рядах лидеров АдГ представлены как политики с умеренными взглядами, так и сторонники более радикальных идей. Алис Вайдель, председатель партии, относится к умеренному крылу и активно занимается экономическими вопросами. Сопредседатель партии Александр Гауланд известен своими радикальными высказываниями. Цели партии включают ужесточение миграционной политики, сохранение традиционных ценностей, защиту суверенитета страны, установление прямой демократии, обеспечение защиты общества от терроризма и укрепление оборонного комплекса.
Рубио обвинил Германию в «замаскированной тирании».
Рубио назвал АдГ центристской партиейФото: Official State Department / Freddie Everett.
По мнению госсекретаря США Марко Рубио, Германия предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Он заявил в своем аккаунте в социальной сети X, что преследование АдГ — это не демократия, а «замаскированная тирания».
Министерство иностранных дел Германии охарактеризовало признание партии «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской как проявление демократии, отвечая на критику решения со стороны Рубио.
Маск обвинил власти ФРГ в атаке на демократию.
Маск заявил об угрозе демократии в ФРГФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х, что преследование центристской партии «Альтернатива для Германии» является атакой на демократию. Он раскритиковал слежку за партией и само решение о признании ее экстремистской организацией.
Вэнс заявил, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ.
Вице-президент США, помощник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс сообщил в соцсети X, что немецкие бюрократы пытаются уничтожить партию «Альтернатива для Германии». Он назвал это политическое объединение самым популярным в ФРГ. Вэнс также отметил, что Запад разрушил Берлинскую стену. При этом она была восстановлена не Советским Союзом, а именно немецким истеблишментом, подчеркнул Вэнс.