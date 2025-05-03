За последние годы партия «Альтернатива для Германии» получила серьезную поддержку среди населения. Одно из основных отличий партии от остальных политических движений ФРГ — является лояльность к России. АдГ была основана 6 февраля 2013 года. Она известна своими выступлениями против миграционной политики Германии, критикой ислама, что часто вызывает споры и обсуждения в обществе. Партия активно выступает за традиционные семейные ценности. «Альтернатива для Германии» быстро набрала популярность и уже в 2017 году смогла войти в Бундестаг, став третьей по величине партией. В рядах лидеров АдГ представлены как политики с умеренными взглядами, так и сторонники более радикальных идей. Алис Вайдель, председатель партии, относится к умеренному крылу и активно занимается экономическими вопросами. Сопредседатель партии Александр Гауланд известен своими радикальными высказываниями. Цели партии включают ужесточение миграционной политики, сохранение традиционных ценностей, защиту суверенитета страны, установление прямой демократии, обеспечение защиты общества от терроризма и укрепление оборонного комплекса.