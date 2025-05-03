Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: в Крыму прогремели мощные взрывы

В районе Феодосии и Керчи в Крыму были зафиксированы взрывы, предположительно связанные с работой российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Несколько беспилотников сбили над Крымом.

В районе Феодосии и Керчи в Крыму были зафиксированы взрывы, предположительно связанные с работой российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили о четырех громких звуках, которые были слышны в небе, а также о вспышках во время инцидента. По данным telegram-канала Kub Mash, обломки одного из БПЛА упали в Тамани.

Массовые атаки беспилотников на Крым уже происходили ранее — в ночь на 2 мая система ПВО сбила около 15 дронов над полуостровом, а жители различных городов сообщали о взрывах и вспышках в небе. Тогда официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.