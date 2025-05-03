SHOT: в Крыму прогремели мощные взрывы

«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили о четырех громких звуках, которые были слышны в небе, а также о вспышках во время инцидента. По данным telegram-канала Kub Mash, обломки одного из БПЛА упали в Тамани.