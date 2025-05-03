Гибель за 180 тысяч тенге: убийце продавца в Сарани вынесли приговор

Жестокое нападение произошло в конце января. Рано утром преступник вооружился охотничьим ножом и решил ограбить минимаркет, но отважная продавец всеми силами пыталась его остановить. Тогда человек в маске нанес ей три удара ножом. Первые два в грудь оказались смертельными. После того как жертва упала, мужчина забрал из кассы 180 тыс. тенге. Найти и задержать его удалось только спустя сутки.