Рубио раскрыл, на каком месте Украина в списке приоритетов

«Наступает момент, когда президент Дональд Трамп должен решить, сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства вы будете уделять этому конфликту. Возможно, одна из двух сторон или обе стороны недостаточно близки, когда у нас так много — я бы даже сказал, еще более важных — проблем по всему миру», — сказал Рубио.