В США разрешили провести «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» пройдет в Вашингтоне.
В Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк», на проведение которой местные власти выдали разрешение. Об этом сообщила координатор проекта Анна Блоха.
«Мы, конечно, очень рады, потому что этот “Полк” не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение», — рассказала Анна Блоха в беседе с РИА Новости. Мероприятие состоится 3 мая, его участники соберутся в Лафайет-сквер напротив Белого дома и проследуют до мемориала Второй мировой войны.
Блоха уточнила, что власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек, однако сама ожидает меньшее число участников. Участие посла РФ в США Александра Дарчиева не планируется.
Ранее проведение акции «Бессмертный полк» в разных странах и регионах было ограничено из-за пандемии коронавируса и по соображениям безопасности. В последние годы мероприятия часто проходили в онлайн-формате, а очные шествия возобновляются только сейчас после длительного перерыва.