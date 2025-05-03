В США разрешили провести «Бессмертный полк»

«Мы, конечно, очень рады, потому что этот “Полк” не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение», — рассказала Анна Блоха в беседе с РИА Новости. Мероприятие состоится 3 мая, его участники соберутся в Лафайет-сквер напротив Белого дома и проследуют до мемориала Второй мировой войны.