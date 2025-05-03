Shot: Около 10 взрывов прогремели над Таманью в Краснодарском крае

Около 10 взрывов прозвучали над станицей Тамань в Краснодарском крае. Один из беспилотников упал в камыши и загорелся. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что было слышно не менее 10 взрывов над станицей. Были видны яркие вспышки. Один из беспилотников упал в поле. После этого начался сильный пожар, — сказано в публикации.
Также обломки одного из дронов лежат на улице Карла Маркса.
В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом 3 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Глава области уточнил, что из-за падения обломков беспилотников загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировали двоих взрослых и двоих детей, второй дом нежилой.
В эту же ночь беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Жители Славянска-на-Кубани рассказали, что примерно в 01:10 в небе над городом прозвучали три взрыва, были видны яркие вспышки.