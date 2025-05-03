Shot: Около 10 взрывов прогремели над Таманью в Краснодарском крае

Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом 3 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Глава области уточнил, что из-за падения обломков беспилотников загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировали двоих взрослых и двоих детей, второй дом нежилой.