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В Актюбинской области замакима и главу отдела ЖКХ посадили на шесть лет за коррупцию

В Актюбинской области на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки оказались заместитель акима Шалкарского района Бектурган Зайрымбет и руководитель отдела ЖКХ этого же района Алтынбай Беркимбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Диапазон.

Источник: Tengrinews

Как следует из обвинения, в мае прошлого года отдел ЖКХ заключил договор с подрядной фирмой на ремонт дороги на сумму 223,7 миллиона тенге. Но фактически ремонтные работы выполнила субподрядная компания. Беркимбаев потребовал у субподрядчика взятку в 200 тысяч тенге за подписание актов о выполненных работах. В другом случае отдел ЖКХ района заключил с подрядчиком договор строительно-монтажных работ канализационных очистных сооружений в селе Бегимбет, сумма тендера составила 228 миллионов тенге.

Беркимбаев и Зайрымбет потребовали от представителя подрядчика взятку в 2,3 миллиона тенге. Оба подсудимых вину в коррупционном преступлении признали. Суд Шалкарского района приговорил чиновников к шести годам лишения свободы.