В Актюбинской области замакима и главу отдела ЖКХ посадили на шесть лет за коррупцию

Как следует из обвинения, в мае прошлого года отдел ЖКХ заключил договор с подрядной фирмой на ремонт дороги на сумму 223,7 миллиона тенге. Но фактически ремонтные работы выполнила субподрядная компания. Беркимбаев потребовал у субподрядчика взятку в 200 тысяч тенге за подписание актов о выполненных работах. В другом случае отдел ЖКХ района заключил с подрядчиком договор строительно-монтажных работ канализационных очистных сооружений в селе Бегимбет, сумма тендера составила 228 миллионов тенге.