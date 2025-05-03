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В Приморском крае амурский тигр задавил собаку

В Надеждинском районе случилось страшное происшествие.

Источник: Соцсети

В пятницу, 2 мая, амурский тигр задавил домашнюю собаку в Надеждинском районе. Об этом в социальных сетях сообщили жители поселка Тихий, где и произошел страшный инцидент. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Камеры видеонаблюдения, установленные в районе улиц Таежная 13 и 35, зафиксировали хищника, крадущегося к домам. На видео сам момент нападения на пса не попал, но люди утверждают, что тигр забрался во двор частного дома и задавил питомца. После этого камеры вновь зафиксировали дикое животное, на этот раз оно возвращалось обратно в лес.

Редакция уточняет у специалистов, поступали ли им сообщения о присутствии амурского тигра в Надеждинском районе.

Напомним, ранее «КП — Дальний Восток» писала о том, что нападение амурского тигра на домашнего питомца произошло в Уссурийском районе, в селе Кугуки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хищник упорно пытался достать собаку из будки. В итоге все закончилось печально, и пса утащили