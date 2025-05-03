В Приморском крае амурский тигр задавил собаку

Камеры видеонаблюдения, установленные в районе улиц Таежная 13 и 35, зафиксировали хищника, крадущегося к домам. На видео сам момент нападения на пса не попал, но люди утверждают, что тигр забрался во двор частного дома и задавил питомца. После этого камеры вновь зафиксировали дикое животное, на этот раз оно возвращалось обратно в лес.