Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб Кубани: в Тамани при падении обломков БПЛА ВСУ произошёл пожар

В результате случившегося никто не пострадал.

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в краснодарской станице Тамань, они рухнули в двух местах, информирует оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.

«В первом — обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчёты. Во втором — обломки беспилотника повредили частный дом», — говорится в сообщении оперштаба, оно обнародовано в Telegram.

В оперативном штабе региона подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в публикации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в районе города отражают атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины.