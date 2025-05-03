Оперштаб Кубани: в Тамани при падении обломков БПЛА ВСУ произошёл пожар

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в краснодарской станице Тамань, они рухнули в двух местах, информирует оперативный штаб Краснодарского края.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.
«В первом — обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчёты. Во втором — обломки беспилотника повредили частный дом», — говорится в сообщении оперштаба, оно обнародовано в Telegram.
В оперативном штабе региона подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.
«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в публикации.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в районе города отражают атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины.