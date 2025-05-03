В Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки БПЛА

В поселке Целина Ростовской области загорелась крыша двух домов после атаки беспилотников. О происшествии 3 мая сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Целинским районом. Однако из-за падения обломков дронов загорелась кровля домов. Одно здание оказалось нежилым. Из второго дома была оперативно эвакуирована семья. Двое родителей и трое детей не пострадали.
— Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Напомним, всего беспилотники были сбиты над пятью городами и районами. Это Новошахтинск, Каменск, Октябрьский, Усть-Донецкий и Целинский районы.
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