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В Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки БПЛА

Семью эвакуировали из дома под Ростовом, который загорелся из-за обломков БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В поселке Целина Ростовской области загорелась крыша двух домов после атаки беспилотников. О происшествии 3 мая сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили БПЛА над Целинским районом. Однако из-за падения обломков дронов загорелась кровля домов. Одно здание оказалось нежилым. Из второго дома была оперативно эвакуирована семья. Двое родителей и трое детей не пострадали.

— Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Напомним, всего беспилотники были сбиты над пятью городами и районами. Это Новошахтинск, Каменск, Октябрьский, Усть-Донецкий и Целинский районы.

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