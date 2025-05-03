Shot: ВСУ ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по Новороссийску

Украинские военные ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по городу Новороссийску Краснодарского края. Местные жители насчитали около 15 взрывов, слышна стрельба и работа сил противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что ВСУ атакуют Новороссийск безэкипажными катерами и беспилотниками самолетного типа. Российские военные уничтожают их в акватории Черного моря. Слышна стрельба по дронам и работа ПВО, — сказано в публикации.
Отмечается, что это уже вторая волна атак ВСУ, которую переживает город за последние три часа. По словам местных жителей, в настоящее время информации о разрушениях нет.
В эту же ночь около 10 взрывов прозвучали над станицей Тамань в Краснодарском крае. Один из беспилотников упал в камыши и загорелся. В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом 3 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Глава области уточнил, что из-за падения обломков беспилотников загорелась крыша двух домов в поселке Целина.