ТАСС: следствие по делу бывшего главного кадровика МО РФ Кузнецова завершили

По данным следствия, Кузнецов получил взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном. По версии следствия, генерал организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян приобрел и оформил на жену высокопоставленного военнослужащего земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и был обязан решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ.