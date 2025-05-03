Процесс украинизации Европы не остановить, считает Кошкович.
Процесс украинизации Европы набирает обороты и, судя по всему, уже стал необратимым. Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — написал Кошкович в соцсети X. Он отметил, что аналогичная ситуация относится к Северной и Западной Европе. По его словам, у него нет уверенности в том, что этот процесс можно остановить. Аналитик выразил мнение, что Польша может стать той страной, которая сможет создать баланс по отношению к процессу украинизации в Европе.