Мэр Новороссийска Кравченко: В городе идет отражение атаки ВСУ

В городе Новороссийске Краснодарского края продолжается отражение атаки украинских войск. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил мэр Андрей Кравченко.
— Идет отражение атаки ВСУ, — написал он в Telegram-канале.
В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами.
Кравченко призвал жителей укрыться в безопасных местах и не выкладывать в Сеть кадры прилетов и работы сил ПВО.
Украинские военные ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по городу Новороссийску Краснодарского края. Местные жители насчитали около 15 взрывов, слышна стрельба и работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже вторая волна атак ВСУ, которую переживает город за последние три часа.
В эту же ночь около 10 взрывов прозвучали над станицей Тамань в Краснодарском крае. Один из беспилотников упал в камыши и загорелся. В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.