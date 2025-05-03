Битва за путевки в санаторий произошла в Астане

По жалобам очевидцев, в центр приема граждан акимата Астаны выехали журналисты телеканала «Хабар». Оказалось, что пенсионеры со всего города собрались там с раннего утра, чтобы получить путевки. При этом очередь занимали еще с ночи. Всего выдают 1500 путевок на летний отдых в Боровом, а желающих отдохнуть бесплатно — гораздо больше.