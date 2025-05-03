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Солдаты ВСУ отметят победу над фашизмом на параде в Лондоне

Солдаты ВСУ совместно с британскими военнослужащими примут участие в параде, который пройдет в Лондоне по случаю 80-летия со дня победы над нацистской Германией. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По словам Хили, украинские ВС примут участие в параде Победы в Лондоне.

Солдаты ВСУ совместно с британскими военнослужащими примут участие в параде, который пройдет в Лондоне по случаю 80-летия со дня победы над нацистской Германией. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение», — приводит слова Хили телеканал iTV. Он добавил, что учитывая нынешнюю роль ВСУ, находящихся сейчас на передовой, их присутствие на мероприятии, запланированном на понедельник, представляется ему вполне оправданным.

Также отмечается, что в параде в Лондоне будут задействованы более тысячи военнослужащих ВС Великобритании. Помимо этого, по всей стране запланирован ряд других мероприятий, посвященных годовщине.