Солдаты ВСУ отметят победу над фашизмом на параде в Лондоне

«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение», — приводит слова Хили телеканал iTV. Он добавил, что учитывая нынешнюю роль ВСУ, находящихся сейчас на передовой, их присутствие на мероприятии, запланированном на понедельник, представляется ему вполне оправданным.