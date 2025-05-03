В США объявили о проведении масштабного военного парада

Ранее американские СМИ сообщали, что в подготовке парада в честь 250-летия армии США и дня рождения Дональда Трампа могут принять участие более 6600 военных, сотни единиц техники и авиации, а расходы на проведение мероприятия оцениваются в десятки миллионов долларов. Парад планируется провести на Национальной аллее в Вашингтоне как часть общенационального фестиваля.