Подразделения Вооруженных сил РФ усилили группировку на харьковском направлении.
Подразделения ВС РФ, завершившие операцию по освобождению Курской области, были переброшены для усиления войсковой группировки на харьковском направлении, что позволило активизировать наступательные действия в этом регионе. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«…после освобождения Курщины у нас высвободились некоторые силы средства, которые ранее работали на харьковском направлении. Естественно, наши военнослужащие вернулись на те рубежи, которые ранее занимали в Харьковской области и продолжили выполнение тех задач, которые были поставлены ранее командованием», — рассказал военный эксперт агентству ТАСС.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о завершении операции по освобождению Курской области от украинских подразделений, что, по мнению экспертов, позволит создать буферные зоны на границе и снизить риски атак высокоточным вооружением. Военный эксперт Александр Степанов отмечал, что успех операции демонстрирует военный потенциал России и может усилить давление на противников в переговорном процессе.