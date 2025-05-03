Освободители Курской области усилили войска на харьковском направлении

«…после освобождения Курщины у нас высвободились некоторые силы средства, которые ранее работали на харьковском направлении. Естественно, наши военнослужащие вернулись на те рубежи, которые ранее занимали в Харьковской области и продолжили выполнение тех задач, которые были поставлены ранее командованием», — рассказал военный эксперт агентству ТАСС.