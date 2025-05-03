Диетолог рассказал, как уменьшить вред от шашлыка

Шашлык — не самое полезное блюдо.
Шашлык не самое полезное блюдо, однако снизить его вред для здоровья достаточно просто. Главное его съесть поменьше, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Поскольку вред от шашлыка определяется его количеством, получается, чем меньше вы съедите этого шашлыка, тем меньше будет вред. Не начинать свою трапезу с шашлыка. Лучше какие-нибудь овощные салатики, может быть холодный суп, типа окрошки», — передает слова диетолога Sputnik. Также Михаил Гинзбург отметил, что вред от блюда зависит и от вида используемого мяса: шашлык из красного мяса считается менее полезным по сравнению с куриным.
Ранее врачи также советовали готовить шашлык из нежирных сортов мяса, например, курицы или индейки, поскольку они легче усваиваются и содержат меньше жира, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отмечали, что оптимально сочетать мясо с овощами и сложными углеводами, а перед употреблением удалять обугленные участки. Диетологи подчеркивали, что размер порции и выбор мяса играют ключевую роль в снижении вреда блюда для здоровья.