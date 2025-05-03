Диетолог рассказал, как уменьшить вред от шашлыка

«Поскольку вред от шашлыка определяется его количеством, получается, чем меньше вы съедите этого шашлыка, тем меньше будет вред. Не начинать свою трапезу с шашлыка. Лучше какие-нибудь овощные салатики, может быть холодный суп, типа окрошки», — передает слова диетолога Sputnik. Также Михаил Гинзбург отметил, что вред от блюда зависит и от вида используемого мяса: шашлык из красного мяса считается менее полезным по сравнению с куриным.