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Обломки украинских дронов разрушили дома в Анапе

В Анапе в селе Юровка фрагменты БПЛА ВСУ нанесли повреждения трем частным жилым домам. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фрагменты беспилотников ВСУ повредили частные жилые дома в Анапе.

В Анапе в селе Юровка фрагменты БПЛА ВСУ нанесли повреждения трем частным жилым домам. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В селе Юровка из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших в ЧП нет. Городские власти курортного муниципалитета отметили, что окажут содействие жителям в восстановлении поврежденного имущества.

В селе Цибанобалка, который также находится в Анапе, обломки дронов были обнаружены на дереве. Сообщается, что объекты гражданской инфраструктуры при этом не пострадали. На месте сейчас работают специальные и экстренные службы.