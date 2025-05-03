Обломки украинских дронов разрушили дома в Анапе

Фрагменты беспилотников ВСУ повредили частные жилые дома в Анапе.
В Анапе в селе Юровка фрагменты БПЛА ВСУ нанесли повреждения трем частным жилым домам. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В селе Юровка из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших в ЧП нет. Городские власти курортного муниципалитета отметили, что окажут содействие жителям в восстановлении поврежденного имущества.
В селе Цибанобалка, который также находится в Анапе, обломки дронов были обнаружены на дереве. Сообщается, что объекты гражданской инфраструктуры при этом не пострадали. На месте сейчас работают специальные и экстренные службы.