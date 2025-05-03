Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Анапу, вблизи города слышны взрывы

Украинские военные ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по городу Новороссийску Краснодарского края. Местные жители насчитали около 15 взрывов, слышна стрельба и работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже вторая волна атак ВСУ, которую переживает город за последние три часа.