Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Анапу, вблизи города слышны взрывы

Украинские военные атаковали город Анапу в Краснодарском крае с помощью беспилотников. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
— Беспилотники ВСУ атакуют Анапу. В селе Витязево, расположенном около курортного города, прогремело минимум девять взрывов, — сказано в публикации.
Местные жители рассказали, что работает система противовоздушной обороны.
В эту же ночь в городе Новороссийске продолжается отражение нападения украинских войск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами.
Украинские военные ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по городу Новороссийску Краснодарского края. Местные жители насчитали около 15 взрывов, слышна стрельба и работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже вторая волна атак ВСУ, которую переживает город за последние три часа.