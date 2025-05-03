В Узбекистане попросили о помощи России для предотвращения экологической катастрофы

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркивал, что для сохранения экологии важны совместные усилия государства и бизнеса, приводя в пример реализацию федеральных проектов по снижению выбросов и восстановлению водных объектов в российских регионах. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году планируется существенно снизить уровень загрязнения и увеличить площади лесовосстановления, что может стать примером для международного сотрудничества в сфере экологии.