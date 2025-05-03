В Биробиджане кот наказал своих хозяек. Видео

Женщины провели на балконе около часа из-за того, что их запер кот (архивное фото).
В Биробиджане кот запер своих хозяек на балконе. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Еврейской АО.
«Кот избавился от хозяек, заперев их на балконе», — написала МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что жительницы Биробиджана провели около часа на балконе четвертого этажа, ожидая прибытия помощи.
Крики хозяек услышали соседи, после чего обратились к спасателям. Сотрудники МЧС России быстро вскрыли входную дверь в квартиру и освободили женщин.