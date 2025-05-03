Рогов: ВСУ атаковали Запорожскую область авиацией и БПЛА

Украинские войска атаковали Запорожскую область авиацией и дронами. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, на всей территории освобожденной части Запорожской области объявлена ракетная и бомбовая, а также БПЛА-опасность. В небе около десятка самолетов-носителей ракет Storm Shadow / SCALP-EG, уточнил он.
— Особое внимание по ракетной опасности: Приморск, Энергодар, Бердянск, Токмак, Васильевка, Пологи и Мелитополь. По запускам УАБ: Токмак, Пологи и Розовка, — написал Рогов в Telegram-канале.
Он добавил, что под ударом могут оказаться территории Херсонской области, ДНР, ЛНР, Ростовская область и Краснодарский край.
В эту же ночь украинские военные атаковали город Анапу Краснодарского края с помощью беспилотников. Местные жители рассказали, что работает система противовоздушной обороны.
В городе Новороссийске Краснодарского края продолжается отражение нападения украинских войск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами.