Три села Катанского района подтопит из-за вскрытия реки в мае

Угроза подтопления сейчас есть в поселке Преображенка, что в Катангском районе. Виной этому ближайшее вскрытие реки Нижняя Тунгуска. Специалисты Иркутского УГМС сообщили о сроках таяния реки. Так, в Преображенке это произойдет в период с 03 по 09 мая, в Подволошино с 01 по 07 мая, в Ербогачене с 05 по 11 мая.
— При вскрытии рек возможно резкое повышение уровня воды, затопление пониженных участков местности, при образовании опасных заторов льда существует угроза затопления населенных пунктов, — говорится в сообщении властей региона.
В поселениях Катангского района планируют наладить связь между оперативной группой, которая контролирует ситуацию на воде, главой поселения и населением.
Во время паводка важно обеспечить местных жителей мукой. Также нужно восстановить помещение для дизельной электростанции, которое пострадало от пожара. Для доставки муки можно использовать вертолет, который уже арендовали на весь период весеннего паводка. Этот вертолет постоянно находится в этих районах и готов помочь.