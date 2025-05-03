Три села Катанского района подтопит из-за вскрытия реки в мае

Угроза подтопления сейчас есть в поселке Преображенка, что в Катангском районе. Виной этому ближайшее вскрытие реки Нижняя Тунгуска. Специалисты Иркутского УГМС сообщили о сроках таяния реки. Так, в Преображенке это произойдет в период с 03 по 09 мая, в Подволошино с 01 по 07 мая, в Ербогачене с 05 по 11 мая.