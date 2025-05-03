Пассажир «Тойота Чайзер» погиб в массовом ДТП в Бодайбо 2 мая

В Бодайбо произошла массовая авария. Вчера, 2 мая, в центре города, на улице Урицкого, столкнулись четыре машины. Дорожные полицейские немедленно выехали на место ДТП. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
— По предварительной информации, 36-летний водитель «Тойота Чайзер» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами. В результате лобовых столкновений, 36-летний пассажир предполагаемого виновника автоаварии скончался на месте, — рассказывают в полиции.
Водитель и двое других пассажиров этой машины, а также водитель «Toyota Hilux» получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники полиции и следователи. Выяснилось, что в марте этого года водитель «Chaser» уже лишался прав за отказ пройти тест на алкоголь.