Группировка «Восток» за день уничтожила до 180 военнослужащих ВСУ

Он отметил, что военнослужащие подразделения «Восток» продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. По словам Гордеева, в ходе наступательных действий формирования данной группировки продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, а также нанесли существенный урон личному составу и военной технике механизированных, егерских, аэромобильных бригад и подразделения территориальной обороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Гуляйполе, Петровка и Вольное Поле.