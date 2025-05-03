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Уголовное дело возбуждено после драки в школе ВКО

Ведется служебное расследование о несвоевременном информировании о произошедшем.

По факту драки в сельской школе в ВКО заведено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Драка произошла в школе села Ушаново Глубоковского района, где участницами конфликта, по неофициальным данным, стали одиннадцатиклассницы.

В районном акимате сообщили, что отделу образования поручили провести служебное расследование о несвоевременном информировании о произошедшем.

«Заведено уголовное дело, идёт следствие. В комиссию по делам несовершеннолетних представление не поступало, так как следствие не завершено. Девочки на учёт не поставлены», — сообщили в акимате.

Сообщалось, что студентки подрались в Каскеленском профтехколледже. Ответственность понесли их родители.