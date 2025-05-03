Пакет на голове: рядом с телом умершего на Бали коуча из РФ нашли наркотики

В отеле на индонезийском острове Бали обнаружено тело российского бизнес-коуча Артема Афонина. Незадолго до гибели молодой человек планировал изменить свою жизнь.
Что произошло с российским коучем на Бали.
Тело российского бизнес-коуча Артема Афонина было найдено в номере отеля на Бали с пакетом на голове. Как сообщаю СМИ, сотрудник отеля в Северной Куте несколько раз пытался войти в номер для уборки, но не получал ответа. При этом обувь блогера стояла у двери.
Когда на следующий день гость по-прежнему не открыл дверь, работник заглянул через окно и обнаружил тело Афонина. Он лежал на полу с пакетом на голове и кожаным ремнем на шее. После этого сотрудники отеля и местные жители выломали дверь и вызвали полицию.
Как сообщает портал Detik, в номере также были найдены наркотики. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смерти коуча.
Чем занимался на Бали Артем Афонин.
Артем Афонин, представлявшийся в интернете как бизнес-коуч, психолог и предприниматель, проводил консультации и обучающие курсы, делясь в социальных сетях мыслями о саморазвитии и карьерном росте.
В своих социальных сетях он часто общался со своим подписчиками и делился историями из жизни. Известно, что в 16 лет Афонин начал увлекаться коучингом, читая до 50 книг по саморазвитию ежегодно. Его вдохновляли известные гуру, и он мечтал стать таким, как они. В 22 года он стал учеником наставника, который обучил его бизнесу, маркетингу, продажам, упаковке и финансам.
Со временем он решил сменить направление и заняться психологией, но даже в этой области он вскоре почувствовал недостаток интереса. Незадолго до смерти Афонин планировал кардинальные изменения в своей жизни и создание высокотехнологичной компании, пообещав подписчикам большие перемены в будущем.
Когда тело Афонина доставят в РФ.
Транспортировка тела погибшего россиянина с Бали может занять от 5 до 10 дней, сообщил aif.ru руководитель комитета РСТ по страхованию и советник генерального директора АО «Боровицкое страховое общество» Кирилл Сгибнев.
По словам эксперта, местные власти на Бали оформляют все необходимые документы, включая международное свидетельство о смерти и разрешение на вывоз останков. Если нет криминальных подозрений, тело отправляют в морг для бальзамирования и упаковки в специальный контейнер. Для транспортировки через границу требуется разрешение от индонезийской полиции и завершение медицинского освидетельствования.
Сгибнев отметил, что российское консульство помогает с оформлением документов, а если у погибшего была страховка, компания часто берет на себя организацию и оплату транспортировки.
Особенность перевозки тел из экзотических стран, таких как Индонезия, заключается в необходимости тщательного бальзамирования из-за жаркого климата. В случае задержки транспортировки может потребоваться временное захоронение или кремация на месте.
Процесс транспортировки обычно занимает 5−10 дней, включая оформление документов, подготовку тела и организацию рейса. Однако возможны задержки из-за полицейских проверок, отсутствия прямых рейсов или отказа авиакомпаний перевозить «груз 200». В редких случаях тело может быть перевезено грузовым рейсом.
Сгибнев подчеркнул, что, несмотря на возможные трудности, процесс транспортировки с Бали обычно проходит без серьезных проблем благодаря развитой инфраструктуре и поддержке консульства.