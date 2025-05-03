Пакет на голове: рядом с телом умершего на Бали коуча из РФ нашли наркотики

В своих социальных сетях он часто общался со своим подписчиками и делился историями из жизни. Известно, что в 16 лет Афонин начал увлекаться коучингом, читая до 50 книг по саморазвитию ежегодно. Его вдохновляли известные гуру, и он мечтал стать таким, как они. В 22 года он стал учеником наставника, который обучил его бизнесу, маркетингу, продажам, упаковке и финансам.