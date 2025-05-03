В Омске врач стал жертвой мошенников и потерял 1,4 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился 40-летний заведующий отделением больницы, сообщивший о хищении 1,4 млн рублей. Деньги, накопленные на покупку автомобиля для супруги, были похищены мошенниками.
По словам потерпевшего, ему позвонили якобы от службы доставки, попросив продиктовать код из SMS-сообщения. После выполнения просьбы, ему пришло голосовое сообщение о мошеннических действиях и номер телефона для связи.
Перезвонив по указанному номеру, врач пообщался с женщиной, представившейся сотрудницей «Роскомнадзора». Она сообщила о взломе его личного кабинета на «Госуслугах» и переключила его на «сотрудника» «Росфинмониторинга». Последний заявил о якобы оформленной от имени врача доверенности на перевод средств на счета украинских военнослужащих и угрозе уголовной ответственности за государственную измену.
В результате, следуя инструкциям мошенников, омич снял все деньги со счета и перевел их на «безопасный» счет, указанный злоумышленниками. Понимание обмана пришло к нему лишь на следующий день, когда мошенники вновь связались с ним с предложением оформить кредит.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости бдительности и предостерегают от перевода средств на «безопасные» счета, предлагаемые неизвестными лицами. Особое внимание обращается на необходимость профилактических бесед с пожилыми родственниками, знакомыми и соседями о методах мошенничества. Заведено уголовное дело.
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