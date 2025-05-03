В Омске врач стал жертвой мошенников и потерял 1,4 млн рублей

Перезвонив по указанному номеру, врач пообщался с женщиной, представившейся сотрудницей «Роскомнадзора». Она сообщила о взломе его личного кабинета на «Госуслугах» и переключила его на «сотрудника» «Росфинмониторинга». Последний заявил о якобы оформленной от имени врача доверенности на перевод средств на счета украинских военнослужащих и угрозе уголовной ответственности за государственную измену.