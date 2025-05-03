Пушков отметил, что польский национализм в отношении украинских беженцев сохраняется.
Поляки устали от поведения, запросов и требований пребывших страну граждан Украины. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что польский национализм, несмотря на влияние официальной идеологии и длительное пребывание страны в составе либерально-глобалистского Европейского союза, не был полностью вытеснен из общественного сознания.
По словам сенатора, попытки европейских властей навязать европейцам самоидентификацию с Украиной противоречат их собственным ценностям. Они вызывают закономерное неприятие среди значительной части населения Европы.
Ранее гражданка Украины, арендовавшая квартиру на Пхукете, сильно повредила имущество за время проживания. Женщина покинула квартиру с опозданием, оставив ключи в мусорном баке. Сотрудники обнаружили внутри сломанную мебель, разбитую технику и исписанные стены и потолки, передает «360.ru».