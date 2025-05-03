«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что польский национализм, несмотря на влияние официальной идеологии и длительное пребывание страны в составе либерально-глобалистского Европейского союза, не был полностью вытеснен из общественного сознания.