Горящие дома и закрытый Крымский мост: ВСУ атаковали два южных региона РФ

Этой ночью дроны ВСУ атаковали населенные пункты сразу в трех южных регионах России.
ВСУ атаковали два южных региона. Так, повреждения получили многоквартирные дома в Новороссийске. Глава города Андрея Кравченко уточнил, что атаки производились с моря и воздуха. В городе временно ограничено движение общественного транспорта.
Кроме того, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Несколько дронов сбиты над Таманью. А в Ростовской области обломки БПЛА стали причиной возгорания двух частных домов в поселке Целина. Также из-за угрозы атаки БПЛА закрывался Крымский мост. Подробности ночной атаки на южные региона России — в материале URA.RU.
Атаки БПЛА в Краснодарском крае.
В результате атаки ВСУ загорелась квартира в одном из ЖК НовороссийскаФото: telegram-канал «Новостная Панорама|Новороссийск» / t.me/novostnaja_panorama/23227
В Новороссийске ночью были слышны как минимум 15 взрывов, пишет telegram-канал Shot. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем telegram-канале, что в городе отражалась атака не только беспилотных летательных аппаратов, но и безэкипижных катеров, которые находились в акватории Черного моря. Кроме того, в Новороссийске был введен режим ракетной опасности.
Позднее один из дронов ВСУ рано утром попал в многоквартирный жилой дом. Из-за этого в здании начался сильный пожар. По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.
Другой украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Новороссийске. В результате взрыва в ряде квартир были выбиты стекла, а обломки попали в помещение, расположенное на двенадцатом этаже. Временно ограничено движение общественного транспорта, сообщает telegram-канал «ЧП Новороссийск».
Кроме того, в селе Юровка, расположенном в Анапе, фрагменты беспилотных летательных аппаратов повредили три частных жилых дома. В результате удара в строениях выбило стекла и были повреждены входные двери. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края. Администрация курортного муниципалитета заявила, что окажет необходимую поддержку жителям по восстановлению их имущества.
В селе Цибанобалка, также находящемся в Анапе, обломки дронов были обнаружены на одном из деревьев. Как уточняется, объекты гражданской инфраструктуры в данном случае не пострадали. На месте инцидентов продолжают работу профильные и аварийные службы.
Помимо этого, в районе Анапы и Витязево было зафиксировано несколько взрывов. Об этом пишет telegram-канал Shot. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее десяти взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители отмечают, что инцидент произошел примерно в 02:50 ночи. В небе также наблюдались яркие вспышки.
Обломки дрона стали причиной серьезного пожара в районе Сухого озераФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что средствами ПВО были уничтожены украинские БПЛА в районе Тамани Темрюкского района. Обломки сбитых дронов упали в двух разных точках. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет.
В частности, вблизи Сухого озера фрагменты одного из аппаратов стали причиной серьезного возгорания. На месте происшествия работали пожарные. Информации о повреждениях не поступало. Во втором случае части сбитого беспилотника повредили частный дом.
Сколько человек пострадало после ночной атаки на Краснодарский край.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что самые серьезные последствия атаки дронов — в Новороссийске. Он подтвердил информацию, что повреждены три многоквартирных дома. По его словам, пострадали четыре человека — два взрослых и два ребенка. «Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь», — добавил Кондратьев.
Пожар в Ростовской области.
От атаки дронов пострадала и Ростовская область. Об этом написал временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Он рассказал, что в поселке Целина в результате падения фрагментов дрона произошло возгорание кровли двух жилых строений. Из одного из пострадавших домов были эвакуированы двое взрослых и трое детей. Отмечается, что они не получили травм и в настоящее время находятся у родственников. Второе здание, на крышу которого также упали обломки, на момент ЧП было нежилым. На месте происшествия работают экстренные службы. Слюсарь отметил, что пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь.
Перекрытие движения на Крымском мосту.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено на несколько часовФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Из-за угрозы атаки украинских беспилотников ночью было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщил telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять распоряжения работников транспортной безопасности. Спустя несколько часов движение машин было восстановлено.
ВСУ готовились к атаке заранее.
Украинские военные заранее накопили значительное количество беспилотных катеров, дронов и ракет. Они хотели атаковать Крымский мост. Об этом написал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем telegram-канале.