Горящие дома и закрытый Крымский мост: ВСУ атаковали два южных региона РФ

Он рассказал, что в поселке Целина в результате падения фрагментов дрона произошло возгорание кровли двух жилых строений. Из одного из пострадавших домов были эвакуированы двое взрослых и трое детей. Отмечается, что они не получили травм и в настоящее время находятся у родственников. Второе здание, на крышу которого также упали обломки, на момент ЧП было нежилым. На месте происшествия работают экстренные службы. Слюсарь отметил, что пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь.