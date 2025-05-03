В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО

Взрывы произошли в украинской столице, об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО», — написал он в своём блоге в соцсетях.
В настоящее время в Киеве режим тревоги с воздуха не действует. Кроме того, сирены отключили в Киевской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявляли в 05:47 мск.
Сирены также были включены в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Киевской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.