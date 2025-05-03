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В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО

В настоящее время в Киеве режим тревоги с воздуха не действует.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО», — написал он в своём блоге в соцсетях.

В настоящее время в Киеве режим тревоги с воздуха не действует. Кроме того, сирены отключили в Киевской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявляли в 05:47 мск.

Сирены также были включены в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Киевской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.